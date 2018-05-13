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Atıf Yılmaz ödülleri sahiplerini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

 - MERSİN'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali galası, Yeşilçam'ın yıldızlarını buluşturdu.

Atıf Yılmaz ödülleri sahiplerini buldu

Mustafa ERCAN- İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali galası, Yeşilçam'ın yıldızlarını buluşturdu.
Forum Mersin Alışveriş Merkezi tarafından Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen festivalin gala gecesi, Atıf Yılmaz Meydanı'nda gerçekleştirildi. Geceye Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Hülya Koçyiğit, Aydan Şener, senarist Oman Şahin ve İzzet Günay'ın yanı sıra, Atıf Yılmaz'ın eşi Deniz Türkali ile kızı Kezban Arca Batıbeki, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve davetliler katıldı. Sunuculuğunu sevilen oyuncu Cem Özer'in yaptığı gecede, ödülleri Hülya Koçyiğit, Aydan Şener ve İzzet Günay'ın takdim etti. Kanun sanatçısı Ahmet Baran, kanunu ile film müziklerinden kısa bir kesit sundu.
Açılış konuşmasında Mersin'in vefalı bir şehir olduğunu ifade eden Deniz Türkali, "Bana festivalden ilk bahsedildiğinde, 1-2 yıl sürer sonra da biter diye düşündüm. Şimdi ise çok mutluyum. Teşekkür edecek çok isim var. Daraba'ya, Mersin Forum'a teşekkür ediyorum. Çünkü onlar Atıf Yılmaz'ı anmayla başlattılar bu işi ve sonra Daraba devraldı, yarışmaya çevirdi. Emeği geçen herkese, jüriye, Atıf Yılmaz'ı unutmadığınız için vefanın şehri Mersin'e teşekkür ederim" dedi.
Ödül takdimi sırasında konuşan ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, "Bugün çok anlamlı bir geceyi yaşıyoruz. Çünkü çok büyük, çok saygın, çok değerli bir ustayı anıyoruz bu gece. Öylesine güzel anıyoruz ki onu, onun zarafetine, kibarlığına, insanlığına yakışır bir şekilde. Gerçekten bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sadece onu anmakla kalmayıp, bu gencecik, pırıl pırıl gençlere bir ufuk açmış oluyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Festivalde kurmaca kategorisinde 252, belgesel kategorisinde 91 ve canlandırma/ animasyon kategorisinde 29 olmak üzere 372 film yarıştı.
Kurmaca kategorisi birincilik ödülünü, Doğu Yakası filmi ile Harun Durmu alırken, Forum Mersin Kurmaca Jüri Özel Ödülünü Sirayet filmi ile Nuri Cihan Özdoğan kazandı. Belgesel kategorisinin birinciliğini Dönüş filmi ile Levir filmi paylaştı. Belgesel Jüri Özel Ödülünü, Abla filmi ile Kenan Diler alırken, Animasyon/Canlandırma kategori birinciliği de İstasyon filmi ile Serdar Çotuk'a gitti. Animasyon/Canlandırma Jüri Özel Ödülünü ise Kötü Kız filmi ile Ayce Kartal ve Fabrika filmi ile Batuhan Köksal paylaştı.
Kategori birincileri 7 bin lira ile ödüllendirilirken, jüri özel ödül sahipleri ise 3 bin liralık ödülün sahibi oldu.

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Atıf Yılmaz ödülleri sahiplerini bulduAtıf Yılmaz ödülleri sahiplerini bulduAtıf Yılmaz ödülleri sahiplerini bulduAtıf Yılmaz ödülleri sahiplerini buldu

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