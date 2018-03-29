Atık kağıt taşıyan tırda 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, atık kağıt yüklü tırda 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak’ın Silopi ilçesinden Kahramanmaraş’a atık kağıt götüren bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada kağıtların arasına gizlenmiş 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken tırın içindeki atık kağıtların gümrük mühürlü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.