Atık kağıt taşıyan tırdan kaçak sigara çıktı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde, yurt dışından atık kağıt getiren R.Ö. yönetimindeki tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada değişik markalarda 7 bin 50 paket kaçak sigara bulundu. Tır sürücüsü R.Ö. gözaltına alındı.