Atık kağıt topladığı el arabasında uyuyakaldı, hayatı değişti

Suriye'deki savaştan ailesiyle kaçıp geldiği Adana'da okula gitmeyip atık kağıt topladığı boyundan büyük el arabasında uyuyakalmasıyla gündeme gelen 10 yaşındaki Ahmet Muri'ye Milli Eğitim Müdürlüğü sahip çıktı.

Suriye'de 7 yıldır süren iç savaştan kaçarak 1 ay önce Halep'ten ailesiyle birlikte gelen 10 yaşındaki Ahmet Muri Adana'da el arabasıyla atık kağıt toplayarak evine ekmek götürmeye başladı. Muri, sokak sokak atık kağıt toplarken el arabasının içinde uyuyakaldı. Yoldan geçen vatandaşlar da çocuğa bir şey olduğunu düşünerek onu kaldırdı. Vatandaşların okulun ikinci yarısının açıldığı gün çocuğa 'neden okula gitmiyorsun?' diye sorunca Muri, "aç kalmamak için" yanıtını verdi.

Muri'nin dramı basında yer alınca Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek sokak sokak Muri'yi aramaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de sorumluluk alanlarındaki bütün mahallelerde tarama yapmasını istedi. Bir süre sonra ise Ahmet Muri atık kağıt toplarken Seyhan ilçesinde Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın tarafından bulundu. Akpınar'ın yanına getirilen çocuk, Türkiye’ye kaçak yollardan geldiklerini ve herhangi bir kimlik belgelerinin olmadığını, babasının evde olmadığını Gaziantep’e gidip geldiğini ancak ne iş yaptığını bilmediğini söyledi.