HABER

Atık kağıt topladığı el arabasında uyuyakaldı, hayatı değişti

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 11:47 | Son Güncelleme

Suriye'de savaştan kaçıp geldiği Adana'da eve ekmek götürmek için okulunu bırakıp boyundan büyük el arabasıyla atık kağıt toplarken uyuyakalan çocuğa Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü sahip çıktı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü çocuğa okula yazdırdı, masraflarını karşıladı

Atık kağıt topladığı el arabasında uyuyakaldı, hayatı değişti

Suriye'deki savaştan ailesiyle kaçıp geldiği Adana'da okula gitmeyip atık kağıt topladığı boyundan büyük el arabasında uyuyakalmasıyla gündeme gelen 10 yaşındaki Ahmet Muri'ye Milli Eğitim Müdürlüğü sahip çıktı.

Kağıt toplayıcısından zabıtalara: Öldür beni ekmek teknemi almaKağıt toplayıcısından zabıtalara: Öldür beni ekmek teknemi alma

Suriye'de 7 yıldır süren iç savaştan kaçarak 1 ay önce Halep'ten ailesiyle birlikte gelen 10 yaşındaki Ahmet Muri Adana'da el arabasıyla atık kağıt toplayarak evine ekmek götürmeye başladı. Muri, sokak sokak atık kağıt toplarken el arabasının içinde uyuyakaldı. Yoldan geçen vatandaşlar da çocuğa bir şey olduğunu düşünerek onu kaldırdı. Vatandaşların okulun ikinci yarısının açıldığı gün çocuğa 'neden okula gitmiyorsun?' diye sorunca Muri, "aç kalmamak için" yanıtını verdi.

atik-kagit-topladigi-el-arabasinda-uyuyakaldi-hayati-degisti-10777715

fft16_mf10777714

Muri'nin dramı basında yer alınca Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek sokak sokak Muri'yi aramaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de sorumluluk alanlarındaki bütün mahallelerde tarama yapmasını istedi. Bir süre sonra ise Ahmet Muri atık kağıt toplarken Seyhan ilçesinde Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın tarafından bulundu. Akpınar'ın yanına getirilen çocuk, Türkiye’ye kaçak yollardan geldiklerini ve herhangi bir kimlik belgelerinin olmadığını, babasının evde olmadığını Gaziantep’e gidip geldiğini ancak ne iş yaptığını bilmediğini söyledi.

20180207AW299996_02

Kaymakamlığın sosyal marketinden kıyafet yardımı yapılan Muri, 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda bulunan geçici eğitim merkezine kaydedildi. Ahmet Muri'nin kırtasiye ihtiyaçları da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandı.

Sokakta kağıt toplayanlara yönelik düzenleme fırsatçılara yaradıSokakta kağıt toplayanlara yönelik düzenleme fırsatçılara yaradı

Bu arada aileye de kimlik kartı çıkartılarak Seyhan Kaymakamlığınca da gerekli maddi destek sağlandığı öğrenildi.

Yeni kıyafetlerini giyerek okula başlayan Ahmet Muri çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Artık okuyup asker olacağım, kocaman el arabasıyla sokak sokak gezmek çok zor oluyordu. Şuan çok mutluyum. Türk ağabeylerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye adana kağıt toplayıcı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

İlginizi Çekebilir

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

İstanbul'un göbeğinde vahşet: Sokak köpeğinin makatına silikon sıkıldı

İstanbul'un göbeğinde vahşet: Sokak köpeğinin makatına silikon sıkıldı

Arkadaşının yerine kazayı üstlenecekti! Polisin tek lafı ile vazgeçti

Arkadaşının yerine kazayı üstlenecekti! Polisin tek lafı ile vazgeçti

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!

Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
ALLAHIM bu yavruların hesabını sana nasıl vereceğiz bilmiyorum :(
rereise sor onu.bu duruma gelmesinin sebebi o.esadi devirecem hefesiyle.ic savaşı körükledi.herzamanki lafı belli bizi kandırdılar deyip ortadan sıyrılıyor.
Adanada yaşayan birisi olaraktan söylüyorum bu çocuk gibi 100 tane daha çocuk var ve her yerde görebilirsiniz böyle etiket yapmaya gerek yok bişey yapılacaksa hepsi için yapılsın
kendi memleketimizin çocukları içinde bişeyler yapın,suriyeli uyuyunca haber oluyor,kendi memleketimizde sefalet çeken çocuklarımız haber olamıyor.
SURİYELİYSE VALİYE GÖREV OLMUŞTUR .
Çocuk çocuktur.Ha Suriyeli hada Türk.Hatta yahudi dahil olsa Çocuk Çocuktur.Suçsa esadın yada reisin yada bm nin.Ne farkeder?Onlardan sorulcak bu vebal bizden sorulmayacakmı?Allah adaleti okadar keskinki hepimizden sorulacak bu yavruların vebali
Diğer Haberler
Kadına pizzacıda silahlı saldırı, saldırgan adliyeye sevkedildi

Kadına pizzacıda silahlı saldırı, saldırgan adliyeye sevkedildi

Lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

Yoldan çıkan otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’daki birliğinde kalp krizi geçiren uzman çavuş memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’daki birliğinde kalp krizi geçiren uzman çavuş memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

Kızıltepe’de otomobil öğrenci servisine çarptı

Kızıltepe’de otomobil öğrenci servisine çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.