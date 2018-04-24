Atıkları bıraktığı iddia edilen kamyon şoförü adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Büyükçekmece Eskice köyü yolu üzerinde göl havzası olan alana kimyasal katı atığın bırakıldığı olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Eskice köyü yol kenarına ve aynı zamanda Büyükçekmece göl havzası olan alana geçtiğimiz gece saat 02.30 sıralarında kimyasal katı atık bırakılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü E.G. adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemlerin ardından E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.