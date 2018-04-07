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Atın çiftesi kadını hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da çiftlikten kaçan at, kendisini yakalamaya çalışan genç kadını, çiftesiyle hastanelik etti.Olay, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Akbaşak kırsal Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’da çiftlikten kaçan at, kendisini yakalamaya çalışan genç kadını, çiftesiyle hastanelik etti.
Olay, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Akbaşak kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Emine Y. çiftlikten kaçan atı yakalamak için peşinden koştu. Atı bir köşede sıkıştıran genç kadın, arkadan yaklaşmaya çalışınca çiftesinin hedefi oldu. Yere yığılan kadın, yakınları tarafından özel bir araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının karın bölgesinden yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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