Atın özgürlük mücadelesi böyle bitti

Muğla Milas’ta sahibinden kaçmak isteyen at, faytonun devrilmesiyle uzaklaşamadan yakalandı.

İsmail Hakkı Milaslı Caddesi’nde yaşanan olayda, sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanan, özel günlerde gezi amaçlı faytonuyla birlikte kullanılan at, Menteş Mahallesi’ne doğru kaçmaya başladı.

Yaklaşık 300 metre uzaklaşmayı başaran at, faytonla beraber devrilince hareketsiz kaldı. Peşinden koşan sahibi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yara almadan kurtulan atı, yeniden ayağa kaldırarak evinin yolunu tuttu. İlginç olay, çevrede bulunan vatandaşlarca görüntülendi.