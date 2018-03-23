HABER

Atın özgürlük mücadelesi böyle bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Muğla Milas’ta sahibinden kaçmak isteyen at, faytonun devrilmesiyle uzaklaşamadan yakalandı.İsmail Hakkı Milaslı Caddesi’nde yaşanan olayda, sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanan, özel günlerde gezi amaçlı faytonuyla birlikte kullanılan at, Menteş Mahallesi’ne doğru kaçmaya başladı.Yaklaşık 300 metre uzaklaşmayı başaran at, faytonla beraber devrilince hareketsiz kaldı.

Atın özgürlük mücadelesi böyle bitti

Muğla Milas’ta sahibinden kaçmak isteyen at, faytonun devrilmesiyle uzaklaşamadan yakalandı.
İsmail Hakkı Milaslı Caddesi’nde yaşanan olayda, sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanan, özel günlerde gezi amaçlı faytonuyla birlikte kullanılan at, Menteş Mahallesi’ne doğru kaçmaya başladı.
Yaklaşık 300 metre uzaklaşmayı başaran at, faytonla beraber devrilince hareketsiz kaldı. Peşinden koşan sahibi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yara almadan kurtulan atı, yeniden ayağa kaldırarak evinin yolunu tuttu. İlginç olay, çevrede bulunan vatandaşlarca görüntülendi.

Atın özgürlük mücadelesi böyle bitti

Atın özgürlük mücadelesi böyle bitti

Atın özgürlük mücadelesi böyle bitti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.