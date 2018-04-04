Atina’da Türk konsolosluğuna boyalı saldırı

Yunanistan’da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu binasına bir grup tarafından boyalı saldırı düzenlendi.

Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu binasına yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından boyalı şişelerle saldırı düzenlendi. Rubikon grubu üyeleri tarafından yapıldığı ileri sürülen saldırıda konsolosluk binasının dış duvarlarında hasar meydana geldiği belirtildi. Ayrıca saldırganların Afrin operasyonu aleyhine slogan atıp kaçtıkları öğrenildi.