Atladığı alt geçitte otomobil çarptı, hastane yolunda öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın merkez ilçesi Efeler'de, 'battı-çıktı' da denilen alt geçide atlayarak intihara teşebbüs eden ve bu sırada gelen otomobilin altına alıp sürüklediği Mehmet A. (36), ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alt geçide gelen Mehmet A., üst yola çıktı. Bir süre geçidin korkuluklarından çevreyi seyreden Mehmet A., daha sonra kendini yaklaşık 8 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Alt yola düşen Mehmet A.'ya bu sırada Ufuk Başoğlu yönetimindeki 09 DU 810 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 20 metre sürüklenen Mehmet A., yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Mehmet A., yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Ufuk Başoğlu'nun ifadesine başvurdu.

FOTOĞRAFLI



