Atlı Polis Birliği, Kızılay Meydanı’nda devriye atıyor

Ankara’da bulunan Kızılay Meydanı ve Güvenpark, hafta sonları Emniyet Müdürlüğü’nün Atlı Polis Birliği ekipleri tarafından korunuyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Başkent’in en yoğun merkezlerinden biri olan Kızılay Meydanı ve Güvenpark hafta sonları Atlı Polis Birliği tarafından korunuyor. Asayiş birimlerinde önleyici ve devriye hizmeti yapan polislere yardım ve vatandaşı yönlendirme gibi hizmetlerde etkin şekilde kullanılan atlar, toplumsal olaylarda ise yüksek görüş imkanı sağlamakta. Ayrıca birliklere yaya olarak 2 tane de çevik kuvvet polisi eşlik ediyor.

Vatandaş adeta fotoğraf çektirme yarışına girdi

Atlı Birliği, Cumartesi ve Pazar günleri 11.00 - 15.00 saatleri arasında 2’si Güvenpark içerisinde diğer 2’si ise Kızılay Meydanı çevresinde olmak üzere aralıksız devriye atıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atlı Polis Birliği’ne vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Atlı Birliği gören vatandaşlar adeta fotoğraf çektirme yarışına girdi.