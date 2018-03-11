HABER

Atlı Polis Birliği, Kızılay Meydanı’nda devriye atıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 17:00 | Son Güncelleme

Ankara’da bulunan Kızılay Meydanı ve Güvenpark, hafta sonları Emniyet Müdürlüğü’nün Atlı Polis Birliği ekipleri tarafından korunuyor.Ankara’da, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Başkent’in en yoğun merkezlerinden biri olan Kızılay Meydanı ve Güvenpark hafta sonları Atlı Polis Birliği tarafından korunuyor.

Ankara’da bulunan Kızılay Meydanı ve Güvenpark, hafta sonları Emniyet Müdürlüğü’nün Atlı Polis Birliği ekipleri tarafından korunuyor.
Ankara’da, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Başkent’in en yoğun merkezlerinden biri olan Kızılay Meydanı ve Güvenpark hafta sonları Atlı Polis Birliği tarafından korunuyor. Atlı Polis Birliği uygulamasını ilk defa gören vatandaşlar, asayiş uygulamasını değerlendirdi. Atlı Polis Birliğinin hafta sonları Kızılay Meydanı ve Güvenpark bölgesinde devriye hizmeti yapmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Mehmet Ali Akbaş isimli bir vatandaş, “Bize ilginç geldi ve polislere ’niçin buradalar’ diye sorduk ve bu birliğin güvenlik amaçlı oluşturulduğunu söylediler. Güzel bir uygulama, tarihi andırıyor. Başkent’e yakıştığını düşünüyorum’’ dedi.
Kızılay’da çalıştığını belirten bir başka vatandaş ise, ’’Çok ilgimizi çekti, çocuklar çok eğlendiler, fotoğraf çektirdiler. Görünüm olarak caydırıcı olabilir ama güvenlik açısından çok etkili olamaz’’ şeklinde konuştu.
Atlı polis birliklerinin güvenlik açısından iyi olduğunu söyleyen Uğur Başkan, “Parkın içinde bazen güvenlik sorunu oluyor, araç geç kalıyor. Olayın olduğu yere polis gelene kadar aradan zaman geçiyor. Suçlu, suç işledikten sonra kaçabiliyor. Bu yüzden olaya hemen müdahale etmesi için bunun güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu.
Her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11.00 - 15.00 saatleri arasında devriye atacak olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atlı Polis Birliği’ne vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Atlı Polis Birliğini gören kimi vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girerken kimisi de atları sevdi.

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişimKerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

ATAK helikopteri tanıtıldı

ATAK helikopteri tanıtıldı

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.