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ATM'de kart kopyalamaya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir ATM'ye yerleştirdikleri kopyalama cihazlarıyla kredi kartlarını çoğalttıkları gerekçesiyle 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir ATM'ye yerleştirdikleri kopyalama cihazlarıyla kredi kartlarını çoğalttıkları gerekçesiyle 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran biri Tunuslu iki kişi haseplarından alış veriş yapıldığı şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polisin araştırmasında, mağdur kişilerin kredi kartlarının kopyalanarak kuyumculardan toplam 8 bin liralık alışveriş yapıldığı tespit edildi. Kuyumcu, güvenlik kameraları ile kent kamera sistemini inceleyen polisler M.S. (35) ile H.K. (38) aldı şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Yapılan operasyonla H.K. Kuşadası'nda bir evde, M.S. ise Söke'de yakalandı. Her iki zanlının evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartları, kart kopyalama cihazları, ATM kart yuvalığı okuyucusu ve aparatları bulundu. Sorguları tamamlanan M.S. ile H.K. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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