Atme Kampı saldırıdan sonra görüntülendi

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi roket saldırılarının ardından Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampı görüntüledi.
İHA ekibi, Suriye’nin Afrin bölgesindeki Cinderes’ten teröristler tarafından atılan roket saldırısının ardından, Hatay sınırındaki Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampı görüntüledi. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.
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