HABER

Atme Kampı saldırıdan sonra görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 19:58 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi roket saldırılarının ardından Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampı görüntüledi.İHA ekibi, Suriye’nin Afrin bölgesindeki Cinderes’ten teröristler tarafından atılan roket saldırısının ardından, Hatay sınırındaki Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampı görüntüledi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi roket saldırılarının ardından Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampı görüntüledi.
İHA ekibi, Suriye’nin Afrin bölgesindeki Cinderes’ten teröristler tarafından atılan roket saldırısının ardından, Hatay sınırındaki Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampı görüntüledi. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaris’te otele fuhuş baskını

Marmaris’te otele fuhuş baskını

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.