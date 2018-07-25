ATM'nin madeni para kutusunu çaldı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir banka ATM'sinin, içinde toplam 1630 lira madeni para bulunan kutusunu söküp çaldığı iddia edilen İ.A. (42), polis tarafından yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. bir bankaya ait ATM'den 20 lira para çekti. İ.A., ardından ATM'nin arka tarafına geçerek, içinde toplam 1630 lira madeni para bulunan kutuyu söküp çaldı. Banka yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra durumu polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesinde şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polis tarafından yapılan aramada şüphelinin adresinde çaldığı madeni paralar da bulunup, banka görevlilerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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