HABER

ATM'ye yerleştirilen kopyalama cihazını polis fark etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

SİVAS'ta polis ekipleri tarafından bankamatiklere yönelik yapılan çalışmada, bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştirildiği fark edildi.

ATM'ye yerleştirilen kopyalama cihazını polis fark etti

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta polis ekipleri tarafından bankamatiklere yönelik yapılan çalışmada, bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştirildiği fark edildi. Cihaz ekiplerin yaptığı çalışma sonucu ATM'den çıkarıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Caddesi üzerindeki özel bir bankanın para çekme makinesine (ATM) kopyalama cihazı yerleştirildiğini fark etti. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından Siber Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri cihazı bulunduğu yerden çıkardı. Polis ekipleri, kopyalama cihazını ATM'ye yerleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

ATM'ye yerleştirilen kopyalama cihazını polis fark etti

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
Ankara'da 20 kişiyi yaralayan tüfekli saldırgan yakalandıAnkara'da 20 kişiyi yaralayan tüfekli saldırgan yakalandı
Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadını jandarma bulduKayıp alzheimer hastası yaşlı kadını jandarma buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bartın'da sahte hoca suç üstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!

Bartın'da sahte hoca suç üstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.