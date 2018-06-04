HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ATV aracı duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, duvara çarpan ATV aracının sürücüsü Murat İpek (29) öldü, arkasında oturan 2 arkadaşı da yaralandı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, duvara çarpan ATV aracının sürücüsü Murat İpek (29) öldü, arkasında oturan 2 arkadaşı da yaralandı.
Kaza, dün akşam Konaklı Mahallesi sahil şeridinde meydana geldi. 4 tekerlekli plakasız ATV aracı ile arkadaşlarını gezdiren Murat İpek, iddiaya göre frenlerinin tutmaması nedeniyle kontrolü kaybetti. Savrulan ATV, duvara çarptı, sürücü Murat İpek ile yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Kurban ve Taha Koncagül araçtan fırladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat İpek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Emin Kurban ve Taha Koncagül ise ambulanslarla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kurban ve Koncagül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Murat İpek'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
FETÖ şüphelisi askerler: Bu kadar ileri gidilebileceğini düşünmüyordukFETÖ şüphelisi askerler: Bu kadar ileri gidilebileceğini düşünmüyorduk
Zonguldak'ta suç örgütü şüphelisi 9 kişi adliyedeZonguldak'ta suç örgütü şüphelisi 9 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu

2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu

İzmir'de korkunç olay! Barışmak için gitti, dehşet saçtı

İzmir'de korkunç olay! Barışmak için gitti, dehşet saçtı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.