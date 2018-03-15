AÜ Rektör Yardımcısı FETÖ davasından beraat etti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke, FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davadan beraat etti.

FETÖ/PDY hain darbe girişimi sonrası ülke genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Ahmet Ögke’nin, 13. Mart tarihinde yapılan mahkeme sonucunda FETÖ ile ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi.

Prof. Dr. Ahmet Ögke, her zaman adaletin tecelli edeceğine inancının tam olduğunu belirterek, “Suç örgütü üyeleriyle herhangi bir irtibatımızın olmadığı ve şahsıma yöneltilen suçların gizli tanıkların hiçbir doğru bilgi ve somut delil içermeyen kişisel iftiralarından ibaret olduğu açıkça görülmektedir. Bu örgütle yıllarca mücadele eden biri olarak böyle bir konuda iftiraya maruz kalmak beni son derece üzmüştür. Ancak dava sonucu haklılığımızı bir kez daha göstermiş oldu. Bu zorlu süreçte bana inanan ve yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.