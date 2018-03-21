Austin bombacısı kendini öldürdü

ABD’nin Teksas eyaletinin Austin ve San Antonio’da düzenlenen 5 ayrı bombalı saldırının failinin kendini öldürdüğü bildirildi.
Polis, Texas şehrinde seri bombalı saldırı gerçekleştiren şüphelinin öldüğünü açıkladı. ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen 5 ayrı bombalı saldırının failinin öldüğü aktarıldı. Teksas’ın Round Rock ilçesinde arabayla yol kenarına yaklaşan saldırganın patlayıcı yüklü bir cihazı patlatarak öldüğü aktarıldı. FBI ajanlarının olay yerinde araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Saldırgan, Austin’de dört ve San Antonio’da bir bombalı saldırı düzenlemiş, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.
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