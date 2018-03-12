HABER

Av tüfeği az kalsın sonu oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yatağan Mahallesi’ndeki bir vatandaş, elindeki av tüfeği ile ormanlık alanda dolaşırken tüfeğinin patlaması sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Yatağan Mahallesi Kalburca mevkiinde meydana geldi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yatağan Mahallesi’ndeki bir vatandaş, elindeki av tüfeği ile ormanlık alanda dolaşırken tüfeğinin patlaması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Yatağan Mahallesi Kalburca mevkiinde meydana geldi. Y.K. isimli şahıs av tüfeği ile ormanda dolaşırken elinde bulunan çift kırma av tüfeğinin kendiliğinden patlaması sonucu sağ bacağından yaralandı. Kendi imkanları ile 112 Acil Servisi arayan Y.K.’ye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Y.K. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekibi, incelemenin ardından silaha el koydu.

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (3)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (3)

“Kaçınılmaz Ağırlık”, Ankara’da sanatseverlerle buluşacak

“Kaçınılmaz Ağırlık”, Ankara’da sanatseverlerle buluşacak

Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Fındık bahçesinde intihar etti

Fındık bahçesinde intihar etti

Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.