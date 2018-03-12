Av tüfeği az kalsın sonu oluyordu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yatağan Mahallesi’ndeki bir vatandaş, elindeki av tüfeği ile ormanlık alanda dolaşırken tüfeğinin patlaması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Yatağan Mahallesi Kalburca mevkiinde meydana geldi. Y.K. isimli şahıs av tüfeği ile ormanda dolaşırken elinde bulunan çift kırma av tüfeğinin kendiliğinden patlaması sonucu sağ bacağından yaralandı. Kendi imkanları ile 112 Acil Servisi arayan Y.K.’ye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Y.K. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekibi, incelemenin ardından silaha el koydu.
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