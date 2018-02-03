Av tüfeği ile şakalaşırken eşini öldürdü

Balıkesir’in Gönen ilçesinde av tüfeği ile şakalaşan kadın kocasının ölümüne sebep oldu.

Olay, Sarıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde av tüfeği ile oynayan Emine T. biranda tetiği çekti. Tüfeğin ateş alması sonucu eşi Mehmet T. vuruldu. Talihsiz eş Mehmet T. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi gözaltına alındı.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.