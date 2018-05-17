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Av tüfeğiyle annesini öldürdükten sonra intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Doğan Ersöz (46), birlikte yaşadığı annesi Gülhizar Ersöz'ü (70) av tüfeğiyle öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Doğan Ersöz (46), birlikte yaşadığı annesi Gülhizar Ersöz'ü (70) av tüfeğiyle öldürüp, aynı silahla intihar etti. Kula'nın kırsal Güvercinlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk sahibi Doğan Ersöz, dün saat 07.00 sıralarında, evlerinin alt katında yaşayan annesi Gülhizar Ersöz'e, henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle ateş etti. Ardından aynı tüfeği çenesinin altına dayadığı belirlenen Doğan Ersöz, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah seslerini duyan komşuları, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, annesini vurarak, öldüren Ersöz'ün aynı av tüfekle intihar ettiğini tespit etti. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından anne- oğulun cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Doğan Ersöz'ün kızı ile eşinin olay sırasında üst katta, oğlunun ise askerde olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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