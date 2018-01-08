Av tüfeğiyle intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir firmada çalışan İzzettin A. (22), evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.
Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen İzzettin A., Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde başına dayadığı av tüfeğinin tetiğini çekti. Silah sesini duyan yakınları ve komşuları, İzzettin A.'yı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İzzet A.'nın öldüğü belirlendi. İzzettin A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İzzet A.'nın Nazilli Sanayi Sitesi'nde, cam balkon yapımı üzerine faaliyet gösteren bir işletmede çalıştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
CHP'de sular durulmuyor! Yine kavga
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı
İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!
CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti
Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'
Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!
Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı
Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı
Gebe ineği yemeye çalışınca...
'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum