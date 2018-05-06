Av tüfeğiyle intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Ahmet A. (51), evinde ablası tarafından ölü bulundu. Ahmet A.'nın çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle yaşamına son verdiği belirlendi.

Fadime Taş, her gün olduğu gibi bugün de saat 11.30 sıralarında, yalnız yaşayan kardeşi Ahmet A.'yı ziyarete gitti. Kendisindeki anahtarla kapıyı açıp, içeri giren Taş, kardeşini kanlar içinde yerde yatarken bulup, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet A.'nın çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle sabaha karşı intihar ettiğini belirledi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ahmet A.'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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