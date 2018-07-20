Av tüfeğiyle intihar etti

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hasan S. (25), evinde av tüfeğiyle kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Tekke Mahallesi Sulu Tekke mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle oturan Hasan S., dün akşam saatlerinde birkaç kez dışarı çıkıp eve geldikten sonra odasına girdi. Yakınları salonda otururken Hasan S.'nin odasından silah sesi duyuldu. Odaya giren yakınları, Hasan S.'yi yerden kan içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Av tüfeğiyle kendisini kalbinden vuran Hasan S.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.
Hasan S.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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