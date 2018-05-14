HABER

Av tüfeğiyle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde Beytullah Genç (47), tartıştığı Bayram Düzgün (63) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Av tüfeğiyle öldürüldü

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde Beytullah Genç (47), tartıştığı Bayram Düzgün (63) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Sarıot köyünde meydana geldi. İddialara göre Beytullah Genç ile Bayram Düzgün arasında kahvede küfürleşme meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bayram Düzgün evine giderek ruhsatsız av tüfeğini aldı. Bayram Düzgün aracıyla gelirken yolda Beytullah Genç'le karşılaştı. Araçtan inen Bayram Düzgün ile Beytulah Genç arasında tekrar tartışma çıktı. Bayram Düzgün, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından aldığı av tüfeğiyle iki el ateş etti. Beytullah Genç, göğsüne isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı Bayram Düzgün, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Düzgün, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken açıklamaABD Başkanı Trump'tan tepki çeken açıklama
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durdurulduTürkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu
Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.