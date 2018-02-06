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Av tüfeğiyle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:32 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kadını av tüfeğiyle vurduktan sonra hastaneye bırakarak kaçan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana geldi.

Av tüfeğiyle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

Bursa’da bir kadını av tüfeğiyle vurduktan sonra hastaneye bırakarak kaçan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik Açık Cezaevi’nden kaçan ve hakkında 23 ayrı suç dosyası bulunan A.K., ilişki yaşadığı A.Ç.’yi av tüfeğiyle vurdu. A.K., daha sonra ağır yaralanan A.Ç.’yi hastaneye bırakarak kaçtı.
Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada A.K.’nin Gürsu ilçesinde bir ikamette saklandığını belirledi. İlçede arama çalışmaları yapan ekipler, şüpheli buldukları bir aracı kovalamaya başladı. Bir süre jandarma ekiplerinden kaçan otomobil kaza yapınca, içindeki şahıslar yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından 4 zanlı da yakalandı.
Zanlıların arasında A.Ç.’yi av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan A.K.’nin de olduğu tespit edildi. 23 ayrı suçtan dosyası olan A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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