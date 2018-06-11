Av tüfekli dehşet kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Selçuklu ilçesinde eski kayınbiraderi ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Gökhan Dakım'ı (35) av tüfeğiyle yaralayan, yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) öldüren Çetin Dakım (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, cumartesi günü saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, kargocu arkadaşı Sinan Ünlü ile başka yerde alkol aldıktan sonra araçla gazinoların bulunduğu bölgeye geldi. Bu sırada aynı bölgede bulunan işsiz Çetin Dakım, minibüsünden tüfeğini alıp, park halindeki araçta bulunan amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi Gökhan Dakım ile Sinan Ünlü'ye doğru ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Sinan Ünlü'nün sırt ve karın bölgesine, Gökhan Dakım'ın ise karnı ve bacağına isabet etti. Yaralanan iki arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sinan Ünlü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan Dakım'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay sonrası kaçan Çetin Dakım, suç aleti tüfekle birlikte merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi'nde araç içerisinde yakalandı. İfadesinde, eşinden boşanma sebebi olarak kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı gördüğü için bu olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Çetin Dakım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Gökhan Dakım ve Sinan Ünlü'yü hafif ticari araçla iş yerinin önüne geldiğini gören Çetin Dakım, minibüsünden tüfeğini alıp, park halindeki aracın yanına yaklaştı. Ardından araç içine ateş açtı. Çetin Dakım, araçtan inen yaralı Gökhan Dakım'ı, aracın etrafından kovalayıp ateş etmeyi sürdürdü. Sürekli karnını tutan Gökhan Dakım, kaçıp iş yerine sığındı, Çetin Dakım da peşinden gitti. Çetin Dakım, bir süre sonra koşarak iş yerinden dışarı çıktı. Bu sırada iş yerindekiler de dışarı çıkıp Dakım'ı ikna etmeye çalıştı. Çetin Dakım, minibüsüne binip hızla uzaklaştı. Daha sonra çevredekiler kanlar içinde araç içinde kalan Sinan Ünlü'yü çıkardı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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