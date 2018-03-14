Avanos’ta 10 araca 5 bin 388 lira para cezası kesildi

Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulama sonrasında vize ihlali olan yabancı uyruklu 1 kadın, nafaka hükümlülüğünü yerine getirmeyen 1 kişinin yanı sıra 10 araca trafik cezası kesildi.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü kontrolünde ilçede yapılan şok uygulamaya 7 ekip ve 72 polis katıldı. Yapılan uygulamalarda 703 şahsın GBT kontrolü yapılırken yabancı uyruklu 1 kadının vize ihlali suçu işlediği ve 1 kişinin ise nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilerek yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Avanos’ta yapılan yol kontrollerinde ise 216 araç kontrol edilirken çeşitli kusurları tespit edilen 10 araca ise 5 bin 388 lira para cezası kesildi.