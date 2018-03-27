Avanos’ta 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar yerinde kaçak tütün satan 4 kişiye yasal işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pazar yerinde yaptığı çalışmada 50 kilogram sarmalık tütün, 31 adet sigara doldurma aparatı, 6 bin 260 adet dolu vaziyette satışa hazır makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A., E.Ş., A.E. ve H.B.Y. hakkında ‘4733 sayılı tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna ve 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet’ suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
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