Avanos'ta inşaat demiri hırsızlığına 3 tutuklama

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde bir inşaattan demir çalan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.
Avanos Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir inşaattan demirlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerinde K.S., B.S. ve O.B.'yi yakalayan ekiplerin, şüphelilerin bulunduğu araçta yaptığı aramada, 135 değişik çap ve ebatlarda inşaat demiri ele geçirildi. Şüpheliler, 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapılarak adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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