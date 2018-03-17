Avcılar’da bir çocuk gölette boğulma tehlikesi geçirdi

Avcılar’da gölete düştüğü iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Avcılar Tahtakale Mahallesi Trafo mevkisinde boş arazideki gölette meydana geldi. Gölet kenarında oynayan çocuklardan Yusuf Ş. (13), iddiaya göre altı bataklık olduğu belirtilen gölete düştü. Arkadaşlarının yardım çığlıkları üzerine olay yerine koşan çevredeki vatandaşlar ve esnaf, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Suda çırpınan çocuğu kurtaran bir esnaf, çocuğa ilk müdahalede bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Olaya tanık olan bir çocuk, Yusuf’un gölete düşmediğini yüzdüğünü iddia ederek, "Biz uzaktan gördük orada yüzüyorlardı. Biz çıkın oradan dedik. Onlar da çıkmadı. Ben biraz ilerledikten sonra bağrışmalar oldu, ondan sonra koşarak gittik herkese haber verdik. Bir ağabey geldi zar zor kurtardı çocuğu. Yaşlı teyze bağırıyordu" dedi.
Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtarıp suni teneffüs yapan esnaf ise, "Girmiş o içeriye, o ara bende koşup kalp masajı yaptım, suni teneffüs yaptım. İçler acısıydı, çocuğun dili dışarıya sarkmıştı" diye konuştu.
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