Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bir adreste silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisini alan Avcılar Asayiş Büro ekipleri sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 25 tane dinamit, 1 tane silah ve silaha ait mermiler ile 1 tane kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı.

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