Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Yeşilkent Mahallesi'nde bir adreste silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisini alan Avcılar Asayiş Büro ekipleri sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 25 tane dinamit, 1 tane silah ve silaha ait mermiler ile 1 tane kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı.
Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!
Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum