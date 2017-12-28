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AVCILAR'DA DENİZDEN CESET ÇIKTI

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 18:33 | Son Güncelleme 9 saat önce

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Avcılar'da, deniz açıklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, deniz yüzeyinde ceset gördü. Bunun üzerine çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Dalgıç polisler, denize girerek erkek cesedini çıkardı. Ceset daha sonra polis ekipleri tarafından incelendi. Kimliği belirsiz cesedin, uzun süre denizde kaldığı tahmin ediliyor. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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