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Avcılar’da kontrolden çıkan araç takla attı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar’da kontrolden çıkan bir aracın, arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.Kaza, Avcılar E-5 Beylikdüzü istikameti Türksan Durağı mevkiinde meydana geldi.

İstanbul Avcılar’da kontrolden çıkan bir aracın, arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Avcılar E-5 Beylikdüzü istikameti Türksan Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LD 6679 plakalı araç sürücüsü orta şeritten giderken, birden yan yola girmek istedi. Ani bir manevrayla yan yola sapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çarptı. Bu esnada arkadan gelen başka bir araç da duramayarak refüje çıkan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 LD 6679 plakalı araç takla attı.
Kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkarttıktan sonra tedavi için çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekicinin kazaya karışan araçları kaldırmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Kaza sonrasını anlatan görgü tanığı, Serhat Akgün, “Olay yerine geldiğimde yaralı insanları gördüm. Biz de onlara yardım etmeye çalıştık. Sağlık ekipleri geldi. Müdahale ettiler. 7 yaralı var. 2’sinin durumu ağırdı" dedi.

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