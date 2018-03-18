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Avcılar’da patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Avcılar E5 Karayolunda patenli 3 gencin trafikte seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Avcılar E5 Karayolunda patenli 3 gencin trafikte seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Kameraları fark eden bir çocuğun gülmesi dikkat çekti.
Avcılar E5 Karayolunda patenli 3 genç, bir otomobile tutunarak ilerledi. Gençler, akan trafikte dakikalarca otomobilin peşinde ilerleyerek adeta tehlike saçtı. Kendini çeken kamerayı gören bir gencin ise eliyle işaret yapıp gülümsemesi dikkat çekti. Gençlerin trafikte yürekleri ağza getirdiği o onlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, 3 gencin trafikte seyir halinde olan bir otomobilin arkasına ve yanlarına tutunarak ilerlediği görülüyor. Bir süre sonra da otomobilden ayrıldıkları görülüyor.

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