Avda arkadaşı vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, avda dinlendikleri sırada H.H.'nin silahının ateş alması sonucu arkadaşı Y.B. yaralandı.
Olay dün gece, Kaynaşlı Yörük köyünde meydana geldi. Ava çıkan H.H. ve Y.B. dinlenmek için mola verdi. Bu sırada H.H.'nin elinde bulunan tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Y.B.'nin yaralanmasına neden oldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Y.B.'ye ilk müdahalede bulundu. Karnından yaralanan Y.B. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. H.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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