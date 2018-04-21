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Avda vurulan gencin ölümüyle ilgili ağabeyi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Başakşehir’de ava gittikten bir süre sonra göl kıyısında cesedi bulunan gencin ölümüyle ilgili 4 akrabası gözaltına alındı.

Başakşehir’de ava gittikten bir süre sonra göl kıyısında cesedi bulunan gencin ölümüyle ilgili 4 akrabası gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında olan ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz 18 Ocak günü Başakşehir Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar A.(31), ava gitmek için tüfeğini alarak evden çıktı. Çıktıktan sonra uzun süre geri dönmeyen genç için polise ihbarda bulunuldu. Çalışma yapan polis, gencin boş bir arazide cesedini buldu. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen gencin kendi tüfeğinin de yanında olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu polis, Yaşar A.’nın bulunduğu bölgeden son olarak ağabeyi Şenol A.’nın telefonunun sinyal verdiğini tespit etti. Bunun üzerine ağabeyinin de aralarında bulunduğu Yaşar A.’nın 4 akrabası da gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler olayla ilgili hiçbir ilgisinin olmadıklarını belirtti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ağabey Şenol A. tutuklanırken, diğer şüpheliler tarafından serbest bırakıldı.

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