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AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 00:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, A.Ö. (45), iddiaya göre, babasının yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğuna göz kırptı. Durumu fark eden baba, dışarı çıkardığı A.Ö.’yü çevredekilerle dövdü. A.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Olay, dün saat 21.45 sıralarında, Ergenekon Mahallesi Kavşağı’nda bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. A.Ö., iddiaya göre, alışveriş yapan ailenin 2 yaşındaki kızına göz kırptı. Kızına göz kırpan A.Ö.’yü fark eden baba, "Niye göz atıyorsun?" diyerek şüpheliyi alışveriş merkezinin dışına çıkardı. Baba ve olayı öğrenen çevredekiler, A.Ö.’yü tekme tokat dövdü. Kanlar içinde kalan A.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. (DHA)

tutuklu

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Manisa AVM kavga göz kırpmak

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Okuyucu Yorumları 91 yorum
ne günlere kaldık rabbim şaşırtmasın iyimi kötümü düşünücem bilmiyorum yolda bizde ufak bebek gördüğümüz zaman seviyoruz maşallah diyoruz rabbim herkese boyle evlat nasip etsin diyoruz ama bu haberden sonra korkar oldum bi göz kırpmak anlamadım gitti
Ne günlere kaldık. Şimdi burda sapık olan kim? Göz kırpan mı? Dayak atan mı? Ne sebepten tutuklandığını hiç anlamadım.
ne alaka ya her göz kırpan sapıkmı oluyor. benimde 4 yaşında kızım var her ö yaşta gördüğüm çocuğa gülesim geliyor yanaklarından öpesim geliyor. çocuk sevmek sapıklıkmı oluyor
ayip yahu adam sevmistir goz kirpmak in bedeli bumu yaziklar olsun gercek tecavuzculer niye disarda
işin içini bilemeyiz ama bence abartmışlar...
şaka mı ?
valla artık bebekde sevilmez çocukta ne günlere kaldık artık allah sonumuzu hayır getirsin millet olarak 2 yasındaki bebege göz kırptı diye bir insan linç ediliyor
nasıl bir ortamda yaşıyoruz anlamak mümkün değil, kardeşim bir kızdan 2 yaşındaki bir bebekten bahsediliyor , kayseride özel bir hastanede çalışıyorum şimdi ben 2 yanındakini bırak 10 yaşındaki bir kızın bile canım kuzum diyip saçını okşarım göz korkmayı bırak 6.7.8 yaşındaki yavru kızlarımızı dizimize oturtur severdik nasıl bir hâl aldık böyle bazı edepsiz yüzünden göreceksiniz yeğenlerimizi sevemeyeceğiz.. umarım o baba yanlış anlamıştır işin aslı göz kırpan 45 yaşındaki şahsında iki yaşındaki bebeğe komik gözükmek için yada sevdiği için yapmıştır.. vela havle vela guvveten illâ billahi al
Dayak yiyen vatandaşıma önce geçmiş olsun.İyiki uzaktan göz kırpmışın bu hale getirmişler.Mazallah bi de başını okşasaydın neler olurdu düşünmek bile istemiyorum dua et ucuz atlatmışsın
bu kadarıda çok abartı olmuş...
Küçük bir bebeğe herkes sevimli hareketler yapar. Bunun neresinde sapıklık var. Yazıklar olsun be. Paronayak olmuş herkes
Kişi kendinden bilirmiş karşısındakini. O babada nasıl sapık bir ruh varsa... Allah evladını da korusun ondan.
nasıl bir ortamda yaşıyoruz anlamak mümkün değil, kardeşim bir kızdan 2 yaşındaki bir bebekten bahsediliyor , kayseride özel bir hastanede çalışıyorum şimdi ben 2 yanındakini bırak 10 yaşındaki bir kızın bile canım kuzum diyip saçını okşarım göz korkmayı bırak 6.7.8 yaşındaki yavru kızlarımızı dizimize oturtur severdik nasıl bir hâl aldık böyle bazı edepsiz yüzünden göreceksiniz yeğenlerimizi sevemeyeceğiz.. umarım o baba yanlış anlamıştır işin aslı göz kırpan 45 yaşındaki şahsında iki yaşındaki bebeğe komik gözükmek için yada sevdiği için yapmıştır.. vela havle vela guvveten illâ billahi..
2 yaşındaki bebe adam sevmek için kırpmıştır ayıp yahu herşeye şiddet çocuğu ailesinin yakınları hiçmi sevmiyor yada 2 yaşındaki çocuk göz kırpmadan ne anlar ülke olarak kafayı yemişiz sanırım
önce şu dayakci babayı bi yollayın yav yuh size allah sizi bildiği gibi yapsın ey adalet
Bu mahkemeleri anlamak güç, adam elliyor, olmadı dövüyor, olmadı tecavüz ediyor denetimli serbestlik diye salıyorlar, tekrar tutukluyorlar nöbetci hakim tekrar salıyor. Kamu oyundan tepkiler geliyor tekrar arayıp bulup tutuklayıp kodese koyuyorlar. Burada adamın gözünün üstünde kaşın var diye atmışlar içeri. İlginç valla
yok şaka şaka bizde görüyoruz sokakta çocuk yada arabayla giderken yandaki arabalardan çocuklar el sallar bende el sallarım gülümseriz çocuk sevmek sapıklık oldu şimdi bu durumlarda gerçekten iyiyi ve kötüyü ayırt etmeliyiz bu saçma olmuş ..
Nasıl göz kırparak sapık olunuyor anlamyorum, bir çocuğa bakarken gözümüz seyrilse sapık damgası diyecez, ülke bitmiş arkadaş. Yalayan yalayana..
Ben de 3-4 yaşlarında dahi olsa sevimli bir çocuk görsem hiç tanımasam bile bir tebessüm eder, gülümserim, göz kırpabilir de bu adam artık merhamet duygumuz kalmasın mı çocuklarıda mı sevmeyelim, çocugumuza her yaklaşana kem gözle mi bakalım, ülke olarak topyekün psikolojik tedavi görme vaktimiz geldi sanırım
göz kırptı diye adam döven yarın gülümseyenide döver
Millet iyice paranoyaklaştı
o kızın babası bence gidip özür dilemeli yazıktır karşıdaki insana boş yere sapık muamele sı görecek ceza evindede dayak atarlar günahtır
Şaka gibi, artık çocuk da sevemeyecek miyiz? Adam sarkıntılık etmemiş, dokunmamış. Basın bu işin cılkını çıkardı
6 7 yaşındaki çocukla evlenilir diyen sapıklar dışarıda küçük çocuğa göz kırptı diye adam hem linç edilsin hem içeri atılsın eminim kurbanı içeri atan hakimde adamı döven adamlarda herkes gibi çocuklara gülümsemiş ve göz kırmıştır bundan sonra çocukların üzerine tehlikeli madde göz kırparsan gülersen yanarsın diyede uyarı assınlar
yahu arkadaş bizde küçük çocukları seviyoruz veya başkaları da bizim çocukları seviyor insanların beynini bulandırmayın
Akrabalarımdan bir öğretmenin saç okşama, baş okşama ve hatta gözle süzme gibi akla ziyan suclamalarla tutuklu yargılandığı davada savcı ile konuşmaya gittim . "O bir öğretmen, nasıl böyle yorumlarsınız" dedim. "Hayır efendim bir öğretmen öğrencisine dokunamaz" dedi sinirle. "Siz Nerede yaşadınız" dedim. "Öğretmenlerin hepsini yargılayın o halde" dedim. Akıl tutulması inanın ki, tamı tamına 83 yıl ceza verdiler. Allah kahretsin. TCK 103. Madde derhal değişmeli. Suç ve cezada ölçülülük yok, öğretmen gibi hergün çocuklarla iç içe olanların hiçbir güvencesi yok. Bu rezalete biri dur desin artık.
TAMAM DOKUNAMAZ SEVEMEX ONA KATILIYORUZ AMA BURDA TEMESA CEZA VE IFTIRA ATILMAZYA ADAM DA NASIL O BABAYA HADDINI BİLDİRE MEMİŞ YA SENNASIL BÖYLE BİR ŞEY DUSUNURSUN O BENİM KIZIM COCUGUM VEYAHUT YOK ARTIK YA
@akiladalet çocukların hiç birine sevgi ilgi vs gibi eski alışkanlıkları göstermekten vazgeçelim... Kendi çocuğunuz dışında ,,, ne akrabanız ne de yakınınızın çocukları, yeğenleriniz dahi olmak üzere asla temas etmeyiniz, asla dokunarak sevmeyiniz...neden mi? 1. Yaşanan taciz vakalarından sonra, Toplumumuzda bu gibi (doğru duygularla da olsa) bebek çocuk sevgisi haklı olarak artık şüpheyle karşılanmakta, 2. anne -baba -kardeşin - dışında, bebekler bu tür d avranışları daha sonraki zamanlarda normal kabul edebilmekte. Bu nedenle bir tacize uğradığını farketme refleksini yitirebilmektedir
@hagustos Bazı akıllara ziyan suçları işleyenler hicbir mantıkla açıklanamayan gerekçelerle salıverılırken; bu tarz cinsel istismar iddialarıyla birilerinin hayatını elinden alıp, şerefini iki paralık ettikten sonra, Adalete olan güvenimizle ilgili olarak söyleyeceğim şu ki; "anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz!"
bazen sokakta sempatik bebekler oluyor, etkileşim oluyor. yuh diyorum. bir öğretmen olarak artık çocuklarla hep mesafem var, duygusallık bitti.
@hu6167 evet 22. Yyıl
O iki yaşındaki çocuk göz kırpmaktan ne anlar bunun neresi sapıklık yarin çocuk sana gülse sende karşılık versen yandın desene
akıllı olun yanınızda düşse dokunmayın
ülkeyi yaşanamaz hale getirenlere oy verenlerin canı cehenneme
allahın ınanamıyorım ya öyle bir hale gelcezki yakında cocuk bile sevilemicek güzel ülkemde bu kadar olur ya pes şaka oldugunu solesın birsii ya ne bu rezillik bızde cocuk büyütüyoruz simdi biri kızıma göz kırptı üstelik 2 yasındakı cocuga dıye tacizcimi oldu aapıkmı oldu ben nerde bır cocuk göreem evladım diye bakıyorım gülüyorum komiklik yapıyorım ona sımdı bendemı sapık olıyorjm bu nasıl bır anlayısdır nasıl bır zihniyetsızlkkdir yazık
Benim de kucuk cocuklarim var, her gordugum o yaslardaki cocuklara gulumsuyorum.. Ne var bunda anlamadim :(
ne saçmalık ya bizde tatlı içimizin kaynadığı çocuk görünce gülüyoruz seviyoruz yanaklarını sıkmak istiyoruz.eger sadece olay buysa saçmalamışlar birde tabi anlam veremediğimiz olay tutuklu yargılanması o kadar suç işleyen dışarıda vay halimize. Artik çocukları da içimizden geldiği gibi sevmeye cesaretimiz olmayacak.
Eğer olay sadece bu ise harbiden koca bi paranoyaklıktan öte bişey değildir..
Peki mahkeme ye ne dersin
bu olay ancak türkiye gibi 3. dunya ülkesinde olur.insanlıktan çıkardılar bizi 15 senedene hale getirdiler toplumu.yobazlık aldı başını yürüdü ülkemizde.
adama ne amaçla ceza verilmiş anlamadım. ama O 2 yaşındaki çocuğun babasından süphe etmek lazım baba nasıl zihniyetli bir sapık ki hiç bir temas yokken bu kadar art niyetli düşünebilmiş. o baba her an bir sabiye zarar verebilir bu kadar art niyetle en kısa sürede takip altına alınıp tedavi görmeli. ne günlere kaldık. Allah cümlemizi iftira şerden korusun böyle insanlarla karşılaştırması.
Göz kırpınca dövülüyorsa minik çocuklara defalarca göz kırptım. Burda sapık olan biri varsa babadır. Şirin bir çocuk görünce ona şirinlik yapmak başka şey taciz etmek başka şey. Baba kendi sapık olunca herkesi kendi gibi sanmış. dayak yiyen adamın dava açıp adam akıllı bir hakimin de bu kekoya ceza vermesi lazım.
Gerek sosyal medya gerekse televizyonlar insanları öyle hale getirdi ki artık kafayı yemiş herkes,şuraya bak adamı linç etmişler bir de...Suçu var mıdır yok mudur onu biz bilemeyiz ama böyle bi sebeple de insan linç edilmez.Bende günlük hayatımda bi çocuk gördüğüm zaman kafasını okşarım,yüzüne gülerim,şebeklik yaparım ne yani sapık mı oluyorum ben?Gerçi aileler de haklı,artık kimseye güven kalmamış memlekette en ufak şeyden saman alevi gibi parlıyorlar işte
iyide bende bi ufaklık bana baktıgında göz kırpar gülümserim dayakmı yıcez şimdi
tüm yorumlar güzel artık herşeyden nem kaptık adam şimdi sevdimi yoksa taciz mi etti yarın bir çocuk seveyim gülümseyeyim demeyesiniz Allah muhafaza sapık olursunuz tacizci olursunuz olursunuzda olursunuz Halbuki gülümsemek sadakadır onuda çok görecez artık ALLAH AFFETSİNİZ İNSANLIK BİTTİ DİYORUM ARTIK
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