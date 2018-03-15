AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Olay, dün saat 21.45 sıralarında, Ergenekon Mahallesi Kavşağı’nda bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. A.Ö., iddiaya göre, alışveriş yapan ailenin 2 yaşındaki kızına göz kırptı. Kızına göz kırpan A.Ö.’yü fark eden baba, "Niye göz atıyorsun?" diyerek şüpheliyi alışveriş merkezinin dışına çıkardı. Baba ve olayı öğrenen çevredekiler, A.Ö.’yü tekme tokat dövdü. Kanlar içinde kalan A.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. (DHA)
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