AVM’de dev operasyon... Vatandaşlar da izleyerek alkışladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.C. ve C.A.'nın yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya süreceği ihbarını aldı. Jandarmanın istihbarat çalışması sonrası, şüpheliler E.C. ve C.A.'nın, Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, uyuşturucu maddeyi K.B.'ye satacağı tespit edildi.

35 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ



DHA'nın haberine göre otoparka düzenlenen operasyonda, E.C., C.A. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi. Baskın anında otoparkta bulunanların jandarma ekiplerini alkışladığı görüldü.

3'Ü DE TUTUKLANDI



Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.