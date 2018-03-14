HABER

AVM’de dev operasyon... Vatandaşlar da izleyerek alkışladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlendiği operasyonda 35 kilogram eroin ele geçirildi. O anlarda otoparkta bulunanlar operasyon yapan jandarma ekiplerini alkışladı. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

AVM’de dev operasyon... Vatandaşlar da izleyerek alkışladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.C. ve C.A.'nın yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya süreceği ihbarını aldı. Jandarmanın istihbarat çalışması sonrası, şüpheliler E.C. ve C.A.'nın, Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, uyuşturucu maddeyi K.B.'ye satacağı tespit edildi.

35 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

DHA'nın haberine göre otoparka düzenlenen operasyonda, E.C., C.A. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi. Baskın anında otoparkta bulunanların jandarma ekiplerini alkışladığı görüldü.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

operasyon

operasyon

operasyon

İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldıİstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı
İstanbul'da servis şoförü dehşeti! Trafikte canlı bomba gibi gezdi!İstanbul'da servis şoförü dehşeti! Trafikte canlı bomba gibi gezdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Malatya'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Kızıltepe’de kumar operasyonu

Kızıltepe’de kumar operasyonu

Gündüz vakti girdikleri evi soyan hırsızları olay yerine geldikleri kiralık araç ele verdi

Gündüz vakti girdikleri evi soyan hırsızları olay yerine geldikleri kiralık araç ele verdi

Elazığ’daki FETÖ operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’daki FETÖ operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 54'üncü gün; 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 54'üncü gün; 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.