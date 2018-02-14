AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Serdivan’da bulunan bir alışveriş merkezinde dolaşan küçük yaştaki bir çocuk, teşhir ürünü olarak koyulan klozete tuvaletini yaptı.

Çocuğu gören bir kişi, cep telefonuyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. (DHA)