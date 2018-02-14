HABER

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 14:04 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, küçük bir çocuk alışveriş merkezindeki bir mağazada teşhir ürünü olan klozete tuvaletini yaptı. Küçük çocuğun fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü.

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Serdivan’da bulunan bir alışveriş merkezinde dolaşan küçük yaştaki bir çocuk, teşhir ürünü olarak koyulan klozete tuvaletini yaptı.

Çocuğu gören bir kişi, cep telefonuyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. (DHA)

İstanbul’da AVM otoparkında drift!İstanbul’da AVM otoparkında drift!
AVM'ye Kara Cuma baskınıAVM'ye Kara Cuma baskını
İstanbul'da bir AVM'de dün gece yaşanan sır olay!İstanbul'da bir AVM'de dün gece yaşanan sır olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AVM tuvalet sosyal medya fotoğraf görüntü

En Çok Okunan Haberler

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Okuyucu Yorumları 86 yorum
İşte akpnin küçük terbiyesiz dindar nesli büyükleride afrinde masum halkı öldürüyo
@karanlikadam_2018 bunu akpartiye nasıl bağladınn sennn bişeysin yaniii:))
akp nerede nerene ne koydu
@karanlikadam_2018 sıra sana da gelecek. şırıngayla hemde :))
Ruh hastasısın sen
Müthiş bir zeka ürüsün, helal olsun nasıl da bağladın oraya. Tebrik ederim
zaten anca böyle boktan şeyler ilgi görüyor
Demekki seninde ilgini böyle boktan şeyler çekiyor ki bakıp yorum yapmışsın
Yapılabilecek en doğru yorumu yapmışsın kardeşim.Üzerine birşey söylemeye gerek yok...
ahlaksızlık salak çocuk dediğin nereye sıçacağını bilecek yaşta aile terbiyesi görmemiş
Sen çok mu ahlaklisin belki cocuk özürlü olmasa bile böyle yorum yapilirmi? Adam ol doğru ol bilip bilmeden yorum yapma
Ne yapsaydı altinamı yapsaydı... iyi yapmıs:))
helal sana lan :)
ayıp denen bi sey var cocugu ailesi götüremedimi tuvalete oyle her yere yapılırmı ailesi köpek mi büyütüyor cocukmu büyütüyor
esas adam cansız mankene tecavüz ediyor. bu çok daha masum ve normal sonuçta cocuk
hela sana lan
çocuktur bişe olmaz sı.mış işte avmnin içine
hahahahahahahahahahahahahaha
çocuktur deyip hiç birşey düşünmüyorum. Ama fotoğrafı çekip paylaşan için de insanoğlu işte diye düşünmeden edemiyorum.
Suriyelidir.
uşak avm nin içine sıçmışya la...
Çocuk işte çişi gelmiş ne yapsın :)
ÇOCUĞU OLMAYAN ANLAMAZ BU GÖRÜNTÜYÜ KAÇ DEFA YOLDA ÇİŞİM GELDİ DİYEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ALTINA YAP DENMEZ YA BİR KUYTUYA YADA PET SU ŞİSESİNE YAPTIRCAN YA ALIŞ VERİŞ MERKEZİ İSE YANDIN EN ÖNEMLİ ŞEY WC TUALET MAALESEF KİMSE WC KOYMUYOR MAĞZALARA KORİDORUN EN SONUNA KOYULUYOR İYİDE ÇOCUK NASIL DAYANSIN İYİ YAPMIŞ MIÇMIŞ OH OLSUN
3 yaşındaki bir çocuğu bilmeden farkında olmadan, yaşı gereği algılamadan belki de gerçek WC olarak gördüğü ve en dogal ihtiyacını yapması nasıl bir edepsizliktir ki sosyal medya da paylaşımı yapılır. Şerefsizlik alçaklıktır. Paylaşan da alçaktır. T.C. Savcılılarını göreve davet ediyorum.
bu olaya mizansen katan hatta fotoğrafı çekene hakaret eden şahsiyete kızanlara sormak istiyorum. o klozet sizin kendinize ait bir işyerinin teşhirinde olsaydı aynı hoşgörüyü gösterirmiydiniz acaba.hayır normal olabilecek gibi yorumlar yazmışsınız ama mantığın neresine oturuyor bu manzara.hayvanlık cahillik aptallık medeniyetsizlikten başka bir şey değil bu manzara. o çocuk o avm ye tek başına girmedi, mutlaka başında bir büyüğü vardı.demekki başındakilerde hayvan ve ahır gibi bir yerde yaşıyorlar.manzaraya normal, olabilir,yorumu yapanlar gibi.AMA DÜNYA BİZİ KISKANIYOR VE ÇEKEMİYOR İŞTE.!!!!!
@alemnet Sana yuh artık diyorum. Senin bir çocuğun var koçtaş a gittin. sen bir ürüne bakarken çocuğun sıkıştı garibim daha 4-5 yaşında klozet gördü ve ansızın yapmaya başladı. Ne yapacaksın. Fark etmedin. fark etseydin ne yapacaktın. Hoş görüden yoksunsun vesselam
afferin evladım
Ben bunun içine sı ç.....rım arkadaş
iyi yapmış :))
çocuk işte :))
Çocuktur...
cocuk gene klozet e yapmış kenara köşeye bırakan kocaman insanlari teşhir edin ????
oy garibim:)
hadi o çocuk akıl edemedi ve yaptı, fotoyu çeken kişi hangi akla bunu yayınlıyor? çok yazık
amacına uygun kullanmış hahahhha
neden çekip çoçuğu ifşa etmiş cocuk o tuvaleti gelmiş yapmış tuvalete tehşir bilmezki o bunu haber yapan bunu ceken utanmalı çocuk değil
ben böyle teşhirin içine sıçarım demiş helal olsun çocuga :)
bunu teşhir edenlerin hepsi öküz sürüsü
3-4 yaşında çocuk ne bilsin teşhir ürününü. Temizleyecek arkadaşa kolay gelsin
en azından klozete sıçmış şişli etfalin ortasına sıçan teyze gibi ilkel değil çocuk
Meşhur olmak için kendi yaptırmıştır çoçuğa yaptığını çekseydi ya
:)) çocuk bu tutamadı demek :)))
Ne yani altına mı yapsaydı
iyi yapmış
Seni büyüten ebeveynin vay haline... yeni nesil bencil, aptal ve duygusuz geliyoooo
çocuk işte ne yapsın.
geçen hafta vialand daki koçtaş ta söledim buraya çocuklar iyi tuvaletini yapmıyor diye
Keske cocuklar kadar saf olabilsek.
Keşke çocuklar kadar saf kalabilmek.
Diğer Haberler
Meriç'te botları alabora olan kaçaklar FETÖ şüphelisi çıktı (2)

Meriç'te botları alabora olan kaçaklar FETÖ şüphelisi çıktı (2)

Biga’da kamyon denize uçtu

Biga’da kamyon denize uçtu

Tekstil fabrikasında yangın

Tekstil fabrikasında yangın

Arazide otlayan inek su kuyusuna düştü

Arazide otlayan inek su kuyusuna düştü

Sahte tanıtım kartı bulunan otomobilde sahte para ele geçirildi

Sahte tanıtım kartı bulunan otomobilde sahte para ele geçirildi

Parasının çalındığını iddia eden bedensel engelli kadın ağladı

Parasının çalındığını iddia eden bedensel engelli kadın ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.