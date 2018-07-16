AVM yapılan antik kentteki alan için kamulaştırma davası açılacak

MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesi Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip 'Myrleia Antik Kenti'nde, üzerine alışveriş merkezi (AVM) inşa edilen alanın kamulaştırılması için yargıya başvuracaklarını söyledi.

Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanya- Bursa karayolu Demirhane bölgesinde Myrleia Antik Kenti üzerinde inşa edilen AVM'nin yıkılması için açılan davada, Danıştay süreci devam ederken, iş yeri sahibinin 'imar affı' başvurusu yaptığını açıkladı. Başkan Türkyılmaz, Mudanya'da toprağın altında yatan tarihsel zenginliğin yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Söz konusu alanın acilen kamulaştırılması için çalışmalara başladık. Sonuna kadar Myrleia için yasaların getirdiği ölçüde tüm hakkımızı kullanacağız. Antik kentin geleceğe özgün haliyle bırakılabilmesi için kamulaştırma kararı aldık. Belediye avukatlarınca açılacak kamulaştırma davası ile imar affının arkasına sığınarak Mudanya'nın tarihini yok etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Günlerce nöbetler tuttuk, gerekirse yine tutarız. Bu tarihsel değere hep birlikte sahip çıkacağız. Tarihi talana geçit vermeyeceğiz."

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