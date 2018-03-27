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AVM’de yankesicilik yapan kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, polis ekipleri tarafından alışveriş merkezinde yankesicilik yaptığı için gözaltına alınan şüpheli kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.Edinilen bilgiye göre Gaziantep’te bir AVM ve çevresinde meydana gelen yankesicilik olaylarının ardından polis inceleme başlattı.

Gaziantep’te, polis ekipleri tarafından alışveriş merkezinde yankesicilik yaptığı için gözaltına alınan şüpheli kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’te bir AVM ve çevresinde meydana gelen yankesicilik olaylarının ardından polis inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yankesicilik yapan şahsın önce eşkaline sonra da kimliğine ulaştı. Yankesicilik olayına karıştığı belirlenen D.E’nin 4 ayrı alışveriş merkezinde yankesicilik yaptığı tespit etti. Ekipler, şahsı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen D.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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