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AVM'ye bombaları böyle sokmuşlar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'daki alışveriş merkezinde bombalı terör saldırısı hazırlığındayken polisin operasyonuyla yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi ve onlara yardım ettikleri iddia edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'daki alışveriş merkezinde bombalı terör saldırısı hazırlığındayken polisin operasyonuyla yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi ve onlara yardım ettikleri iddia edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 50'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin patlayıcı maddeyi alışveriş merkezine nasıl soktuklarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Bayrampaşa'daki AVM'nin otoparkına geçen yıl 28 Ekim'de bomba yüklü araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2'si kadın 4 DEAŞ'lının da arasında bulunduğu 8'i tutuklu 14 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. BOMBAYI X-RAY'A SOKMADAN GEÇİRDİLER İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, alışveriş merkezine, saldırıdan bir gün önce bombayı beyaz eşya içinde x-ray cihazına sokmadan soktukları kaydedildi. "CUMHURİYET BAYRAMI HEDEF ALINDI" İddianamede, "Bombalı eylem girişiminin DEAŞ terör örgütü mensubu şüpheliler tarafından İstanbul'un en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan AVM'ye yönelik, en kalabalık olduğu günlerden biri olan cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı olacağı da göz önünde bulundurularak yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir" denildi. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ İddianamede, eylem sırasında yakalanan 4 şüphelinin "Anayasa'yı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçlarından 19 yıldan 50'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler hakkında da çeşitli oranlarda cezalar talep edildi. FOTOĞRAFLAR İDDİANAMEDE İddianamede ele geçirilen patlayıcılara da yer verildi. İddianamede yer alan fotoğraflarda şüphelilerden Hatice Yurdakul'un patlayıcıları bir koli içerisinde AVM'ye getirdiği görülüyor. Bombalı kolinin büyük olduğu için x-ray cihazına sokulmadan AVM içine alındığı görülen fotoğrafta patlayıcıların bir süre sonra şüpheliler Hatice Yurdakul ve Mücahit Şahin tarafından alışveriş sepeti içinde emanet dolabına konulmak için götürüldüğü yer alıyor. İddianamede yer alan fotoğrafta şüphelilere ait evlerde yakalanan yüklü miktardaki patlayıcılara da yer verildi.

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