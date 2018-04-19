Avrupa Parlamentosu Gazze’deki göstericilerin öldürülmesini kınadı

Avrupa Parlamentosu (AP), Gazze Şeridi’ndeki kuşatmanın kaldırılmasını talep ederek Filistinli göstericilerin öldürülmesini kınadı.
Avrupa Parlamentosu, bugün gerçekleştirilen oturumda Gazze sınırında düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmesini kınadı. Gazze Şeridi’ne uygulanan kuşatma için derhal ve koşulsuz bir şekilde sona erdirilmesi gerektiğinin de vurgulandığı oturumda, Gazze’deki Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılan barışçıl göstericilerin öldürülme olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf soruşturma açma kararı için oylama yapıldı. Karar 524 oyla kabul edildi.
Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı’nın (UNRWA) 1,3 milyon Filistinli mülteciye gıda, eğitim, sağlık ve diğer hayati hizmetler sunan çalışmalarına övgüde bulunuldu. Oturumda Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze Şeridi’nin 2020 yılına kadar yaşanmaz hale geleceği yönündeki uyarılarına ilişkin kaygılar ifade edildi dile getirdi.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor. Gazze sınırında gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.
ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit: Rahip Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulanır
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi
100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum