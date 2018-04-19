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Avrupa Parlamentosu Gazze’deki göstericilerin öldürülmesini kınadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 21:37 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP), Gazze Şeridi’ndeki kuşatmanın kaldırılmasını talep ederek Filistinli göstericilerin öldürülmesini kınadı.Avrupa Parlamentosu, bugün gerçekleştirilen oturumda Gazze sınırında düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmesini kınadı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Gazze Şeridi’ndeki kuşatmanın kaldırılmasını talep ederek Filistinli göstericilerin öldürülmesini kınadı.
Avrupa Parlamentosu, bugün gerçekleştirilen oturumda Gazze sınırında düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmesini kınadı. Gazze Şeridi’ne uygulanan kuşatma için derhal ve koşulsuz bir şekilde sona erdirilmesi gerektiğinin de vurgulandığı oturumda, Gazze’deki Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılan barışçıl göstericilerin öldürülme olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf soruşturma açma kararı için oylama yapıldı. Karar 524 oyla kabul edildi.
Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı’nın (UNRWA) 1,3 milyon Filistinli mülteciye gıda, eğitim, sağlık ve diğer hayati hizmetler sunan çalışmalarına övgüde bulunuldu. Oturumda Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze Şeridi’nin 2020 yılına kadar yaşanmaz hale geleceği yönündeki uyarılarına ilişkin kaygılar ifade edildi dile getirdi.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor. Gazze sınırında gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

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