HABER

Avrupa ülkelerine yorgan içinde eroin sevkiyatı polise takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

Denizli'de, polisin düzenlediği operasyonda, bir tekstil firmasından çıkarken durdurulan kamyonette, Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere hazırlanıp, paketlenmiş yorganların içine gizlenmiş toplam 20 kilogram saf eroin ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Denizli'de, polisin düzenlediği operasyonda, bir tekstil firmasından çıkarken durdurulan kamyonette, Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere hazırlanıp, paketlenmiş yorganların içine gizlenmiş toplam 20 kilogram saf eroin ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddenin 250 gramlık poşetler halinde yorganların içine konulduktan sonra özel olarak dikildiği, özel eğitimli narkotik köpeklerinin kokusunu almaması içinde bol miktarda naftalin kullanıldığı belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, bir tekstil firmasından Avrupa ülkelerine uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağını belirleyip, bir süre önce teknik takip başlattı. Teknik takip sonucu yurt dışına tekstil ürünlerinin arasında uyuşturucu madde götürüleceği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, geçen 31 Mart gecesi, tekstil firmasının Akhan Mahallesi'ndeki deposu çevresinde önlem aldı. Depodan çıkan bir kamyoneti durdurup, el koyan polis, İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine götürdü. kamyonetin sürücüsü M.E. (20) ile yanındaki tekstil firmasının sahibi B.A. (65) ve B.A.'nın kadın arkadaşı Z.D. (40) gözaltına alındı. Kamyonetin kasasındaki Avrupa ülkelerine götürülmek üzere hazırlanmış paketler içindeki yorganları tek tek bıçakla kesip inceleyen polis, içlerine gizlenmiş 250'şer gramlık paketler halinde toplam 20 kilogram saf eroin ele geçirdi. DEPODA DA ARAMA YAPILDI Kamyonetin kasasındaki yorganlar içinde eroin bulunmasının ardından tekstil firmasını deposunda da arama yapıldı. Binlerce yorganın bulunduğu tekstil deposundaki aramada eroin hazırlanmasında kullanılan malzemeler, dikiş makinesi ve hassas teraziler ile eroin koymak için İtalya'dan özel olarak getirildiği belirlenen poşetler bulundu. Uyuşturucu imalathanesi gibi çalıştığı belirlenen depoda, özel eğitimli narkotik köpeği ile de arama yapıldı. Eroinlerin kalıplar halinde geldiği depoda plastik tokmak ve sanayi tipi blender kullanan şüpheliler tarafından toz haline getirdikten sonra hava ve ısı geçirmeyen özel poşetlere konulup, bir makine ile paketlerin ağzı kapatıldıktan yorganların belli noktalarına yerleştirip, dikiş makinesiyle dikildikleri, ardında da narkotik köpeklerinin yorgan içindeki uyuşturucucunun kokusunu alamaması içine bol miktarda naftalin yerleştirdikleri belirlendi. Ele geçirilen 20 kilogram eroinin İsveç, Hollanda ve Belçika gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç edilecek yorganlar arasında gönderilmeye çalışıldığı bildirildi. Operasyonu bizzat yöneten Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, uyuşturucu maddelerin yorganların içinden çıkarılmasını izledi, ardından da ekibine elleriyle tatlı ikram edip, kutladı. Demir, operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişinin, işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edileceğini söyledi.

Gündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsızGündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsız
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.