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Avrupa’da yaşanan arıza Türkiye uçuşlarını etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

Avrupa hava sahasındaki trafiği yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Avrupa hava sahasındaki trafiği yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi. EUROCONTROL sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle Türk Hava Yolları da yolcularını uyardı.
Arıza nedeniyle acil durum prosedürlerine geçilerek, Avrupa üzerindeki hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltılırken, seferlerde ise ciddi aksamalar yaşandı. Arızadan Türkiye’den Avrupa’ya yapılacak uçuşlar da etkilendi. Türkiye’den Avrupa’ya yapılan uçuşlarda ortalama 20 dakika ile 2 saat gecikmeler yaşandı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, arıza nedeniyle Avrupa’ya yapılacak tüm seferlerde ciddi aksamalar yaşandığını belirterek, yolcuların THY’nin internet sitesi ve 444 0849 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabileceğini açıkladı.

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