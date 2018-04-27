Avukat abla teşhit etti; hırsızlıktan tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL'DA çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştiren Bulut A. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç ortaklarıyla birlikte hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan Bulut A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve 9 adet aranması olduğu öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin hırsızlık anında kameraların kaydettiği görüntülerden avukat olan ablası tarafından teşhis edildiği ve tutuklandığı belirtildi.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİP YAKALADI

Bayrampaşa, Esenler ve Halkalı'da birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından güvenlik kameraları incelendi; olayları gerçekleştiren 3 kişinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler önceki gün düzenlendikleri operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Polis, parmak izi kayıtlarından yakalanan şüphelinin eski sabıkalı Bulut A. olduğunu belirledi. Hakkında 9 ayrı yakalama kararı bulunan Bulut A.'nın kaldığı yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi.