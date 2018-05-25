Avukat: İnsanlar 8 senede çocuk büyütürken, ben Sezgi Kırıt dosyasını büyüttüm

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 9 yıl önce istismar edildikten sonra öldürülen Sezgi Kırıt'ın (16) duruşması öncesinde konuşan ailenin avukatı Sibel Önder, "8 yıl Sezgi Kırıt dosyası ile yol aldım. İnsanlar 8 senede çocuk büyütürken ben bu dosyayı büyüttüm. Bu dosya içerisinde yapılan tüm haksızlıklara, tüm hukuksuzluklara boyun eğmeden mücadele ettim" dedi.

Antalya'da Sezgi Kırıt'ın, 2009'da istismar edildikten sonra öldürülmesiyle ilgili davaya, istinaf mahkemesinde devam edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya müşteki avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun beklemesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Duruşma öncesinde, aralarında avukatların da bulunduğu KADEM üyeleri, adliye dışında 'Sezgi için adalet' yazılı pankart açarak, basın açıklaması yaptı. KADEM avukatı Gaye Şentürk, Türkiye'de cezaların artırılmasının yanında yargılamanın hızlı, tereddütsüz olması gerektiğini, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti. Yüreklerine ve gözlerine acı oturmuş ailelerin yangınını hiçbir şeyin söndüremeyeceğini belirten Gaye Şentürk, “Ancak adalet bu yangına su serper. Bu nedenle bizler KADEM olarak, katillerin hak ettikleri en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kamuoyunun beklentisinin de hiçbir zanlıya indirim uygulanmadan, suçlulara ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesi olduğunu biliyoruz" dedi.

Kırıt Ailesi'nin avukatı Sibel Önder ise 8 yıldır Sezgi Kırıt dosyası ile yol aldığını belirterek, "İnsanlar 8 senede çocuk büyütürken ben bu dosyayı büyüttüm. Bu dosya içerisinde yapılan tüm haksızlıklara, tüm hukuksuzluklara boyun eğmeden mücadele ettim. Bu mücadelenin içerisinde birçok dernekten destek gördüm" diye konuştu.

Geçen hafta Mersin'de 81 yaşındaki bir kişinin, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü anlatan Önder, "Adam gerekçe olarak kıskançlığı gösteriyor. Neden böyle savunuyor? Çünkü indirim almak istiyor. Şu an Sezgi Kırıt 15 yaşında ve hep 15 yaşında kalacak bir insan. Ne kıskançlığa, ne ihanete kurban gitti. İnsanların adi duyguları sebebiyle hunharca katledildi. Sanıkların indirim alması için savunmalar yapılmaktadır. İstedikleri kadar önlerini iliklesinler, kravat taksınlar hiçbir şekilde indirim almamaları için gereken mücadeleyi göstereceğiz. Her zaman söylediğim gibi ölünün dili yok. Ama bizim var" dedi.

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