Avukat katibini yaralayan iş yeri sahibi yakalandı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, iş yerine haciz işlemi için gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya'yı tabancayla bacağından yaralayan Yılmaz D. polis tarafından yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki bir modaevinde meydana geldi. İddiaya göre; Yılmaz D.'nin sahibi olduğu iş yerine borçları nedeniyle haciz geldi. Haciz işlemini gerçekleştirmek için görevlendirilen avukat ve avukat katipleriyle tartışan Yılmaz D. sinirlenerek yanındaki tabancayla rast gele ateş açtı. Olayda Tuna Yeşilkaya bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Yılmaz D. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Yeşilkaya'yı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesini alarak Yılmaz D.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Yılmaz D.'nin şehir merkezinde bir evde saklandığını tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Yılmaz D. emniyette sorgulanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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